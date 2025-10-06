Spinazzola premiato da Gattuso torna in Nazionale dopo due anni Conte gli ha ridato fiducia CorSport
L’Italia affronterà sabato l’Estonia e martedì prossimo l’Israele per le qualificazioni ai Mondiali. Il ct Gattuso, dopo l’infortunio di Matteo Politano avvenuto ieri nel match tra Napoli e Genoa, ha deciso di convocare Leonardo Spinazzola. Spinazzola torna in Nazionale dopo due anni. Il Corriere dello Sport scrive: Un premio all’ottimo avvio di stagione: Leonardo Spinazzola torna in Nazionale. Campione d’Europa nel 2021, campione d’Italia lo scorso anno, Spinazzola torna in azzurro dopo due anni. L’ultima partita risale al 18 giugno 2023 contro l’Olanda. In questa stagione sta offrendo prestazioni di altissimo livello: finora ha giocato sette partite, con un gol e un assist. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
