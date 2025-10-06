Spinazzola e De Bruyne devono giocare sempre gli infortuni cominciano a essere troppi
Cesare – Caro Guido vittoria sofferta del Napoli ma importante perché ci mantiene primi in classifica. Il Napoli ha giocato solo il secondo tempo. Ha completamente regalato il primo tempo, complice anche un Genoa molto aggressivo con marcature uomo contro uomo a tutto campo. Non abbiamo fatto un solo tiro in porta e con fraseggi lenti e stucchevoli. Neres, a sinistra, completamente nullo e siamo andati anche sotto prendendo un gol incredibile con Olivera che si è fatto saltare come un pivello e Beukema poco attento che ha fatto segnare di tacco un centravanti che non segnava da un anno. E Conte al secondo tempo non ha cambiato nulla entrando in campo con la stessa squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
Napoli, prime fatiche e buoni segnali: De Bruyne e Spinazzola suonano la carica
Dal ruolo di Spinazzola alla scelta su De Bruyne: le probabili formazioni di Napoli-Sporting
Napoli-Sporting? Pronto Spinazzola al posto dello squalificato Di Lorenzo, De Bruyne è sereno
Il contributo di Leonardo Spinazzola è sempre più fondamentale per il Napoli di Antonio Conte. Entrato insieme a Kevin De Bruyne, ha cambiato la gara contro il Genoa aiutando gli azzurri a rimontare. Ma mi raccomando: nessuno nomini più l'Europeo del 20
LE PAGELLE DI NAPOLI-SPORTING 2-1 ? MVP: De Bruyne (8) – due assist da urlo! Højlund (7,5) – doppietta decisiva! Milinkovic 7 Spinazzola 7 Beukema 6,5 ? Juan Jesus 7 ? Gutierrez 6,5 Lobotka 6,5 Politano 6,5 Anguissa 6,5
Spinazzola e De Bruyne devono giocare sempre, gli infortuni cominciano a essere troppi - I lanci lunghi di Milinkovic Savic sono un'arma per Conte in fase offensiva.
De Bruyne regala l'assist decisivo, Sporting battuto. Napoli sulle spalle di Hojlund, primo brindisi per Conte - Savic 6,5; Spinazzola 5,5, Beukema 6, Jesus 6, Gutierrez 6 (36' st Oliveira ...