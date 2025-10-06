Cesare – Caro Guido vittoria sofferta del Napoli ma importante perché ci mantiene primi in classifica. Il Napoli ha giocato solo il secondo tempo. Ha completamente regalato il primo tempo, complice anche un Genoa molto aggressivo con marcature uomo contro uomo a tutto campo. Non abbiamo fatto un solo tiro in porta e con fraseggi lenti e stucchevoli. Neres, a sinistra, completamente nullo e siamo andati anche sotto prendendo un gol incredibile con Olivera che si è fatto saltare come un pivello e Beukema poco attento che ha fatto segnare di tacco un centravanti che non segnava da un anno. E Conte al secondo tempo non ha cambiato nulla entrando in campo con la stessa squadra. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Spinazzola e De Bruyne devono giocare sempre, gli infortuni cominciano a essere troppi