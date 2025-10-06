Spiedini e specialità allo spiedo | idee originali per stupire

Un viaggio tra gusti, profumi e combinazioni creative per rendere unico ogni pranzo. Gli spiedini sono uno dei simboli più amati della cucina mediterranea: semplici, versatili e capaci di racchiudere in pochi bocconi tutto il sapore della tradizione. Ma anche i piatti più classici possono trasformarsi in esperienze sorprendenti, se preparati con cura e un pizzico di fantasia. Da Girarrosto & Gastronomia La Lanterna, ogni giorno nascono nuove combinazioni allo spiedo che esaltano la freschezza degli ingredienti e la bontà della cottura lenta, quella che sprigiona profumi e sapori autentici. Le varianti più amate. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it