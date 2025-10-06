Spie russe e ufficiali norvegesi | di cosa si parla ai confini della Nato

Ilgiornale.it | 6 ott 2025

Spie russe e ufficiali norvegesi a Kirkenes. Nel villaggio di pescatori ai confini della Nato, considerato da anni "laboratorio" della guerra ibrida e crocevia di spie che affaccia sul gelido Mare di Barents, i colloqui puntano a mantenere viva la cooperazione nell' Artico. Secondo quanto riportato da fonti locali, la scorsa settimana ufficiali del Reale esercito norvegese hanno incontrato degli agenti russi dell'Fsb, il servizio informazioni estero della Federazione Russa, proprio dove proprio dove i territori della Nato incontrano l'estremità della penisola fortezza di Kola. L'incontro si è svolto a bordo di una nave della guardia costiera norvegese. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

