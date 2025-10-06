Spider-Man degli anni ’90 | il periodo peggiore della sua storia
Il percorso storico di Spider-Man nel mondo dei fumetti è stato caratterizzato da momenti di grande successo alternati a crisi profonde. Nonostante la sua fama mondiale, gli anni ’90 rappresentano uno dei periodi più difficili per il personaggio, segnato da una produzione disorganizzata e da trame spesso confuse. In questo articolo si analizzano le principali tappe di questa fase complessa, evidenziando come Marvel abbia tentato di rilanciare il suo eroe attraverso rinnovamenti radicali e strategie innovative. le crisi dei fumetti di spider-man negli anni ’90. l’incertezza di marvel con spider-man a metà degli anni ’90. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it
