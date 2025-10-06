Spettacolo teatrale per bambini Chi ha rubato la tartaruga?

Romatoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Domenica 12 ottobre alle 10.30, presso il teatro in casa – Interno 13 (via Casilina, 431) ci sarà lo spettacolo giallo per bambini con attori e burattini ”Chi ha rubato la tartaruga?” messo in scena da Piera Fumarola e Aldo Gordiani. Nel giardino di Teresa è sparita la tartaruga Zio Bob.5. 🔗 Leggi su Romatoday.it

