Spegne 104 candeline Marta Brunelli | L’età non la ferma è la regina della cucina
Ha compiuto 104 anni, tagliando un traguardo che ne fa uno spaccato di storia di Argenta. Marta Brunelli, detta ’Ines’, originaria di San Biagio, sabato scorso ha spento le simboliche candeline di una torta, che le è stata offerta dai titolari ed operatori della struttura di accoglienza per anziani ’ Casa Famiglia Virginia ’, che ospita la centenaria a Lavezzola. Festeggiando il suo ultrasecolare traguardo Ines è stata attorniata dall’affetto dei suoi cari, che non hanno voluto mancare all’appuntamento del compleanno. Ma anche da amici e conoscenti che hanno voluto esprimerle i loro più sinceri e sentiti auguri. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
