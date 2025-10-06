Speedway la finale tricolore | Castagna in dubbio per il titolo

Conto alla rovescia per la finale del Campionato Italiano Speedway, in programma sabato 11 ottobre all’anello di Terenzano, nel comune di Pozzuolo del Friuli. L’evento, organizzato dal Moto Club Olimpia, chiuderà la stagione nazionale della specialità e promette spettacolo ed emozioni. Le prove. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

MONDIALE A SQUADRE – POLONIA I nostri piloti hanno preso parte al Round 1 del FIM Speedway World Cup in Polonia, rappresentando con orgoglio il Moto Club Lonigo e l’Italia intera in una competizione di altissimo livello. La squadra ha lottato Vai su Facebook

L'incidente di Zane Smith in finale Nascar in Kansas: l'auto si ribalta e continua la corsa sul muro https://tg.la7.it/cronaca/incidente-zane-smith-finale-nascar-auto-ribaltata-30-09-2025-245100… - X Vai su X

Banco Bpm, Castagna: "Unicredit? O arriva offerta finale o è stata presa in giro da 6 mesi" - "Devo dire che siamo abbastanza sereni, ovviamente dipenderà comunque dall'offerta finale e siamo sicuri che potrà arrivare, anche perché altrimenti ci sentiamo presi un po' in giro da sei mesi. Segnala adnkronos.com