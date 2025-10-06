Il patatrac arrivaun attimo dopo, o poco più, il semaforo verde del Gp dell’Indonesia. Bezzecchi che si lancia in una rincorsa da matti, Marquez che è lì, un passo più avanti e il tamponamento, violento e a suo modo inevitabile che fa volare in area e poi a terra il campione della Ducati. Botto apparso subito tremendo, anche perché ha visto Marc atterrare sulla spalla destra. Quella operata e rioperata più volte. Quella che dal 2020 in poi gli aveva cancellato gare, ambizioni e regalato solo delusioni. E il risultato dopo appunto il patatrac indonesiano non è affatto dei migliori: piccola frattura la clavicola con guaio ai legamenti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Spavento Marc, è nata la stella Aldeguer