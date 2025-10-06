Sparatoria tra famiglie sinti rivali morta Dolores Dori

La vittima voleva riperdersi la figlia che, dopo aver rifiutato un matrimonio combinato, voleva sposare un 20enne della famiglia rivale.

Dolores Dori, la sparatoria tra famiglie sinti rivali, la figlia da riportare a casa e la 500 crivellata da colpi: cos'è successo - Una sparatoria tra fazioni sinti rivali per portare a casa la figlia 20enne che voleva sposare un coetaneo della famiglia ... Scrive msn.com

Dolores Dori, l'ipotesi del proiettile vagante: il colpo fatale mentre era in fuga sull'auto con marito e figlioletto dopo la sparatoria con la famiglia sinti rivale - Potrebbe essere stato sparato all’interno dell’abitacolo dove si trovava assieme al marito Hanz Colombo e al figlio minorenne il colpo che ha ucciso Dolores Dori, ... Secondo ilgazzettino.it