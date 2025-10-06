Sparatoria nel campo nomadi a Brescia la svolta | fermati madre e figlio della donna uccisa

La donna è stata uccisa il 2 ottobre all’interno del campo nomadi di Lonato del Garda, nel Bresciano. Secondo le indagini, era arrivata sul posto in auto con i due familiari e aveva aperto il fuoco. 🔗 Leggi su Affaritaliani.it © Affaritaliani.it - Sparatoria nel campo nomadi a Brescia, la svolta: fermati madre e figlio della donna uccisa

In questa notizia si parla di: sparatoria - campo

Sparatoria al campo dei migranti sul Roja, si aggravano le condizioni del diciottenne: trasferito al Santa Corona di Pietra Ligure | Foto

Il matrimonio conteso della figlia, il codice d’onore, la lite e la sparatoria nel campo Sinti. Cosa sappiamo dell’omicidio di Dolores Dori

Dolores Dori, fermati la mamma e il figlio 16enne: nel cellulare del ragazzo il video della sparatoria al campo rom

Desenzano, 43enne uccisa: la sparatoria è avvenuta al campo nomadi di Lonato Vai su Facebook

È questo l’esito delle indagini lampo condotte dai carabinieri dopo la sparatoria avvenuta poco dopo le 16 di ieri in via Dogana Vecchia, a ridosso di Largo Campo a Salerno - X Vai su X

Dolores Dori, le immagini dell'auto che sfonda il cancello del campo rom e la sparatoria tra famiglie sinti VIDEO - Sono stati fermati la madre e il figlio 16enne di Dolores Dori, la donna di 44 anni, morta il 2 ottobre scorso a Lonato del Garda, in provincia di Brescia, dopo essere stata ... Lo riporta ilgazzettino.it

Omicidio al campo nomadi di Lonato del Garda: “Mio fratello sa chi ha sparato a Dolores Dori” - Brescia, parla la figlia della donna uccisa nella faida tra famiglie sinti. Riporta msn.com