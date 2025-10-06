Sparatoria a Sidney | 20 feriti

Esclusa la matrice terroristica, l'attentatore catturato in un appartamento

Sydney, uomo armato apre il fuoco in strada: 20 feriti - Potrebbero essere stati sparati tra i 50 e i 100 colpi", ha spiegato Stephen Parry, commissario di polizia locale. Segnala tg24.sky.it

Australia, spari sulla folla: 20 feriti - Un uomo ha aperto il fuoco in una trafficata strada di Sydney, Australia, e ha sparato tra i 50 e i 100 colpi su auto e passanti. Secondo rainews.it