Spal è la strada giusta Difesa e fisicità le costanti Gli esterni sanno far male ma ora serve continuità

Chissà che la nuova Spal non abbia imboccato la strada giusta, chissà. Questo è il vero tema che la netta vittoria di Budrio sulla capolista Castenaso propone: se la squadra saprà essere continua al livello dell’ultima prestazione, di partite ne perderà poche, di qui alla fine. A oggi non lo è stata. Anche lasciando perdere la Coppa Italia, si sono succedute nell’ordine: una sconfitta interna con la Fratta dovuta in buona parte al comprensibile, vistoso calo atletico alla distanza; una vittoria "battagliata" sul campo del Santarcangelo; un successo agevole sul Massalombarda; un ko immeritato ma colpevole col Medicina; una brutta vittoria di rigore sul Comacchio e infine questa bella prova con tre gol all’attivo al cospetto dell’undici di Rizzo. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

