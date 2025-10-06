Spagna Luisa Asteggiano di 45 anni trovata morta a Formentera | fermato il compagno Ivan Sauna cause del decesso ancora sconosciute
Una donna italiana trovata morta a Formentera. Il compagno interrogato ma non arrestato. Giallo sulle cause: accoltellamento, percosse o overdose Ore tragiche a Formentera: una donna italiana di 45 anni, identificata ora come Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento sull'i. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
