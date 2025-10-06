In Spagna, le autorità indagano sulla morte di una 45enne italiana a Formentera. La donna è stata trovata senza vita domenica mattina in un appartamento a Es Pujols. Secondo Diario de Ibiza, la donna ha subito una violenta aggressione. Le autorità hanno interrogato il compagno della vittima, I.S., anche lui italiano e residente a Formentera da anni. Anche la donna risiedeva da molti anni a Formentera, dove viveva con un figlio avuto da una precedente relazione. La Guardia Civil al momento non ha confermato le indiscrezioni. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Spagna, 45enne italiana morta a Formentera: interrogato il compagno