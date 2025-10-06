Spaccio in una casa di campagna | sequestrato oltre un chilo di coca due arresti

Brindisireport.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

MESAGNE – Sono stati sorpresi con di un chilo di cocaina, in parte suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Due persone sono state arrestate a seguito di una perquisizione effettuata dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi diretti dal vicequestore Giorgio Grasso e dai colleghi del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: spaccio - casa

Pomezia (RM): arrestato 26enne per spaccio, in casa quasi un chilo di cocaina e 35 mila euro in contanti

Como, cocaina nascosta sotto lo sterzo e dosi pronte in casa: spaccio a domicilio con auto a noleggio

Colleferro. Vendeva dosi di cocaina e marijuana a casa propria. 45enne del luogo arrestato per spaccio dalla Polizia Di Stato

Ossi, centrale di spaccio in campagna: un arresto - Un’operazione condotta dai carabinieri della stazione locale, in sinergia con i militari di Sassari e i Cacciatori che, dopo un lungo servizio di ... Scrive unionesarda.it

Due arresti per spaccio a Trento, sequestrato un chilo di droga - I finanzieri del Comando Provinciale Trento hanno arrestato due uomini, nella cui abitazione di Besenello (Trento) sono stati sequestrati circa 1,2 chilogrammi di cocaina, denaro contante, oltre a ... Scrive ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Spaccio Casa Campagna Sequestrato