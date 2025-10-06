Spaccio in una casa di campagna | sequestrato oltre un chilo di coca due arresti
MESAGNE – Sono stati sorpresi con di un chilo di cocaina, in parte suddivisa in dosi pronte per lo spaccio. Due persone sono state arrestate a seguito di una perquisizione effettuata dai poliziotti della Squadra mobile di Brindisi diretti dal vicequestore Giorgio Grasso e dai colleghi del. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
In questa notizia si parla di: spaccio - casa
Pomezia (RM): arrestato 26enne per spaccio, in casa quasi un chilo di cocaina e 35 mila euro in contanti
Como, cocaina nascosta sotto lo sterzo e dosi pronte in casa: spaccio a domicilio con auto a noleggio
Colleferro. Vendeva dosi di cocaina e marijuana a casa propria. 45enne del luogo arrestato per spaccio dalla Polizia Di Stato
Risse, spaccio e aggressioni alle Medaglie d’Oro e in via Toscanini. Famiglie sul piede di guerra: “Così non si va avanti. Chiediamo interventi seri e mirati. Di questo passo dobbiamo chiuderci in casa” Vai su Facebook
Piazza di spaccio in casa con telecamere, pusher sorpreso da tetto dai carabinieri: 66enne agli arresti - X Vai su X
Ossi, centrale di spaccio in campagna: un arresto - Un’operazione condotta dai carabinieri della stazione locale, in sinergia con i militari di Sassari e i Cacciatori che, dopo un lungo servizio di ... Scrive unionesarda.it
Due arresti per spaccio a Trento, sequestrato un chilo di droga - I finanzieri del Comando Provinciale Trento hanno arrestato due uomini, nella cui abitazione di Besenello (Trento) sono stati sequestrati circa 1,2 chilogrammi di cocaina, denaro contante, oltre a ... Scrive ansa.it