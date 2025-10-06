Spaccio di droga ad Agropoli | misure cautelari nei confronti di 5 persone

Tempo di lettura: 2 minuti Questa mattina i Carabinieri della Compagnia di Agropoli hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Vallo della Lucania su richiesta di questo Ufficio sottoponendo una persona agli arresti domiciliari, una all’obbligo di presentazione alla p.g. e tre al divieto di dimora nel comune di Agropoli. Il provvedimento cautelare ha ritenuto la sussistenza, allo stato, di gravi indizi di colpevolezza nei confronti degli indagati per aver provveduto, alcuni in concorso tra loro, allo spaccio di droga ceduta a consumatori del Comune di Agropoli. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Spaccio di droga ad Agropoli: misure cautelari nei confronti di 5 persone

