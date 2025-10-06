Forlì, 6 ottobre 2025 – Prima le verdure con il secondo, solo dopo la pasta: a Forlì le mense delle scuole elementari hanno cambiato il copione dei pasti per i più piccoli. Un tentativo concreto di ridurre lo spreco e abituare i bambini a scelte più sane. Una sfida tutt’altro che marginale, perché dietro a quello che finisce (o non finisce) nei piatti c’è un tema centrale per la salute: l’eccesso ponderale. Sul legame tra abitudini alimentari e benessere interviene Enrico Valletta, direttore della Pediatria dell’ospedale cittadino. Dottore, quanto è diffuso il sovrappeso infantile nel nostro territorio? “Secondo i dati della sorveglianza ‘OKkio alla Salute’, in Emilia-Romagna circa un bambino su quattro, tra gli 8 e i 9 anni, ha un eccesso di peso: il 18,6% è in sovrappeso, il 7,1% obeso e quasi il 2% gravemente obeso. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Sovrappeso e obesità infantile: “Giusto proporre prima le verdure, meno schermi per i piccoli”