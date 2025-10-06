Sostenibilità | ospitalità di qualità e responsabilità sociale Adler punta sul turismo rigenerativo

Periodicodaily.com | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

(Adnkronos) – C’è una forma di turismo che vuole lasciare un impatto positivo sul territorio, mediante azioni in favore della comunità locale: è il cosiddetto turismo rigenerativo. Se l’ecoturismo cerca forme di viaggio rispettose dell’ecosistema, questo modello va oltre e s’impegna a generare valore, restituendo qualcosa alle comunità coinvolte. La sostenibilità, dunque, si esprime anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sostenibilit - ospitalit

Cerca Video su questo argomento: Sostenibilit224 Ospitalit224 Qualit224 Responsabilit224