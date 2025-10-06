Sostenibilità | ospitalità di qualità e responsabilità sociale Adler punta sul turismo rigenerativo
(Adnkronos) – C’è una forma di turismo che vuole lasciare un impatto positivo sul territorio, mediante azioni in favore della comunità locale: è il cosiddetto turismo rigenerativo. Se l’ecoturismo cerca forme di viaggio rispettose dell’ecosistema, questo modello va oltre e s’impegna a generare valore, restituendo qualcosa alle comunità coinvolte. La sostenibilità, dunque, si esprime anche . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
In questa notizia si parla di: sostenibilit - ospitalit
Siamo molto orgogliosi di annunciare che la Spagna ha vinto il #QPrize2025 come miglior destinazione internazionale, per il suo impegno in inclusione e sostenibilità sociale, grazie a leggi avanzate, sicurezza, ospitalità e ricchezza culturale. Ieri, la - X Vai su X
HostMilano 2025 torna dal 17 al 21 ottobre a Fiera Milano Rho! La fiera mondiale dedicata al settore HoReCa è il punto d’incontro per ristorazione, ospitalità, innovazione e sostenibilità Un evento imperdibile per aziende e professionisti che vogliono antic Vai su Facebook