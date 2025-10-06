Pisa, 6 ottobre 2025 – Si è svolto con successo alla biblioteca delle Piagge di Pisa l’incontro organizzato dalla Unità funzionale Consultoriale in occasione della Settimana mondiale dell’allattamento 2025, dedicato al tema “Promuovere salute e sostenibilità nei primi 1000 giorni di vita”. L’evento ha visto una significativa partecipazione di famiglie, operatori sanitari e cittadini interessati a promuovere pratiche consapevoli e salutari fin dai primi momenti di vita del bambino. La mattinata si è aperta con l’intervento delle lettrici Rossella Bertini, Dalia Gabrielli e Francesca Bonfanti del progetto "Nati per leggere", che hanno presentato “Lettura a bassa voce: promuovere la genitorialità e la relazione con il proprio bambino”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Sostenibilità e genitorialità nei primi 1000 giorni di vita: focus sui neonati