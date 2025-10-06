Sosta Responsabilmente controlli degli accertatori nel comparto Catena

Continua la campagna di sensibilizzazione "Sosta Responsabilmente", con cui Amt3 avvisa gli automobilisti sulle vie che saranno maggiormente controllate dai propri accertatori.Nel corso di questa settimana sarà attenzionato il comparto Catena, in particolare lungadige Catena e via Vasco De Gama. 🔗 Leggi su Veronasera.it

