Sospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna | morta Luisa Asteggiano di Bra fermato il compagno

Torinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 45enne di Bra (Cuneo), Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento di località Es Pujols, dove risiedeva da alcuni anni, sull'isola di Formentera, nella regione delle Isole Baleari in Spagna, nella mattinata di ieri, domenica 5 ottobre 2025. Gli investigatori della Guardia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sospetto - femminicidio

Morta dopo caduta dal 6° piano a Genova: segni di violenza sul corpo di Evelinndel e sospetto femminicidio

Donna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio

Sospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna: morta Laura Asteggiano di Bra, fermato il compagno

sospetto femminicidio isole baleariSospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna: morta Laura Asteggiano di Bra, fermato il compagno - Una 45enne di Bra (Cuneo), Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento di località Es Pujols, dove risiedeva da alcuni anni, sull'isola di Formentera, nella regione delle Isole Balear ... Come scrive torinotoday.it

sospetto femminicidio isole baleariItaliana morta alle Baleari, femminicidio? - Potrebbe essere vittima di femminicidio la 45enne italiana trovata morta in un appartamento dell'isola spagnola di Formentera, nelle Baleari. Scrive rainews.it

Cerca Video su questo argomento: Sospetto Femminicidio Isole Baleari