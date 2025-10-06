Sospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna | morta Luisa Asteggiano di Bra fermato il compagno
Una 45enne di Bra (Cuneo), Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento di località Es Pujols, dove risiedeva da alcuni anni, sull'isola di Formentera, nella regione delle Isole Baleari in Spagna, nella mattinata di ieri, domenica 5 ottobre 2025. Gli investigatori della Guardia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it
In questa notizia si parla di: sospetto - femminicidio
Morta dopo caduta dal 6° piano a Genova: segni di violenza sul corpo di Evelinndel e sospetto femminicidio
Donna italiana trovata morta a Formentera, compagno interrogato per sospetto femminicidio
Sospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna: morta Laura Asteggiano di Bra, fermato il compagno
Sospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna: morta Laura Asteggiano di Bra, fermato il compagno https://ift.tt/yjHNFs0 - X Vai su X
Tg3. . C'è il sospetto del femminicidio sulla morte di Simona Bortoletto, investita e uccisa a Fiumicino da un'auto guidata dall'uomo con il quale ere appena stata a cena. Massimo Veneziani per il Tg3 delle 19 del 26 settembre 2025 Vai su Facebook
Sospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna: morta Laura Asteggiano di Bra, fermato il compagno - Una 45enne di Bra (Cuneo), Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento di località Es Pujols, dove risiedeva da alcuni anni, sull'isola di Formentera, nella regione delle Isole Balear ... Come scrive torinotoday.it
Italiana morta alle Baleari, femminicidio? - Potrebbe essere vittima di femminicidio la 45enne italiana trovata morta in un appartamento dell'isola spagnola di Formentera, nelle Baleari. Scrive rainews.it