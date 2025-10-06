Sospetto femminicidio alle Isole Baleari in Spagna | morta Laura Asteggiano di Bra fermato il compagno

Torinotoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una 45enne di Bra (Cuneo), Luisa Asteggiano, è stata trovata morta nel suo appartamento di località Es Pujols, dove risiedeva da alcuni anni, sull'isola di Formentera, nella regione delle Isole Baleari in Spagna, nella mattinata di ieri, domenica 5 ottobre 2025. Gli investigatori della Guardia. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

