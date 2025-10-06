Sospensione idrica per riparazione urgente | niente acqua a Fossacesia

Sospensione idrica per riparazione urgente a Fossacesia nella giornata di oggi, lunedì 6 ottobre. Lo ha reso noto la Sasi.“A seguito di un lavoro urgente di riparazione alla rete idrica principale che potrebbe arrecare disagio eo pericolo a persone o cose, si necessita di un intervento di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

