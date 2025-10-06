Sorrentino incantato dall’Inter | Giocano il miglior calcio d’Italia ecco perché C’è un aspetto che fa capire quanto abbiano creato contro la Cremonese
Inter News 24 Stefano Sorrentino elogia il gioco dell’Inter di Chivu. Per lui, i nerazzurri possono togliersi grandi soddisfazioni in questa stagione. L’ex portiere Stefano Sorrentino, ospite negli studi della Domenica Sportiva, ha espresso il proprio punto di vista sull’attuale momento dell’ Inter, sottolineando come la squadra di Cristian Chivu continui a proporre il miglior calcio in Italia. L’opinionista ha analizzato in particolare la prestazione dei nerazzurri contro la Cremonese, valida per la sesta giornata di Serie A, evidenziando la capacità della formazione meneghina di dominare l’avversario dal primo all’ultimo minuto. 🔗 Leggi su Internews24.com
In questa notizia si parla di: sorrentino - incantato
#katemiddleton L’eleganza può essere silenziosa, ma quando si manifesta, lascia un’impressione che dura nel tempo. Durante la cena di Stato per la visita di Donald e Melania Trump, Kate Middleton ha incantato tutti con una delle sue apparizioni più regali. I Vai su Facebook