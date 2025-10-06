Sorpreso dai finanzieri con duecento ricci | multa da duemila euro per pescatore di frodo
TORRE INSERRAGLIO (Nardò) - Un pescatore di frodo sorpreso dalla guardia di finanza con duecento ricci di mare e multato per duemila euro: è l’ultimo episodio inserito nell’attività di controllo e contrasto alla pesca illegale da parte della sezione operativa navale delle fiamme gialle di. 🔗 Leggi su Lecceprima.it
