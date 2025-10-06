Sorpreso al parchetto a vendere hashish | denunciato minorenne

Droga e giovani, una piaga senza fine. I carabinieri della stazione di Legnaro hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Venezia, un giovanissimo residente a Saonara, poiché ritenuto responsabile del reato di detenzione di sostanze. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: sorpreso - parchetto

A la Spezia da quattro giorni nel parco della Maggiolina si trova una famigliola cinghiali, circa 10 esemplari, il parchetto è stato chiuso per sicurezza. Molti animalisti sono giunti sul posto per fare fronte ad ogni evenienza, la storia di questi cinghialotti ci riporta Vai su Facebook

Sorpreso al parchetto a vendere hashish: denunciato minorenne - Ancora un'operazione antidroga messa a segno dai carabinieri della stazione di Legnaro che hanno operato in un'area verde di Tombelle di Saoanra. Riporta padovaoggi.it

Sorpreso a spacciare al parco, in casa ha cocaina, hashish e droghe sintetiche: arrestato - Arrestato in flagranza per spaccio mentre sta cedendo una dose di cocaina al parco La Passeggiata di Terni. Si legge su umbria24.it