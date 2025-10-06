Sorgenia attacco hacker | violati alcuni dati dei clienti gestiti da un fornitore della utility

Dday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’attacco è avvenuto il 13 settembre. La società lo sta comunicando ai clienti tramite mail. Non sarebbero interessati i dati di pagamento, ma quelli di fornitura, oltre che di contatto e anagrafici. Comunque sufficienti per attività di phishing. 🔗 Leggi su Dday.it

sorgenia attacco hacker violati alcuni dati dei clienti gestiti da un fornitore della utility

© Dday.it - Sorgenia, attacco hacker: violati alcuni dati dei clienti gestiti da un fornitore della utility

In questa notizia si parla di: sorgenia - hacker

Stellantis, attacco hacker in Nord America: violati i dati dei clienti ma nessuna informazione sensibile - Stellantis ha segnalato una violazione informatica che ha coinvolto un fornitore terzo a supporto delle attività di customer service in Nord America. Come scrive milanofinanza.it

Cerca Video su questo argomento: Sorgenia Attacco Hacker Violati