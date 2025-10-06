Sorgenia attacco hacker | violati alcuni dati dei clienti gestiti da un fornitore della utility

L’attacco è avvenuto il 13 settembre. La società lo sta comunicando ai clienti tramite mail. Non sarebbero interessati i dati di pagamento, ma quelli di fornitura, oltre che di contatto e anagrafici. Comunque sufficienti per attività di phishing. 🔗 Leggi su Dday.it

