Sono una cattiva madre solo così posso salvarla 42enne uccide la figlia di 2 anni annegandola in un lago

È arrivata la condanna nei confronti della 42enne britannica Alice Mackey per la morte della figlia, di due anni, annegata in uno stagno vicino a casa a Kingsley, nell'Hampshire, il 10 settembre 2023. Le perizie hanno evidenziato problemi mentali e deliri che l’hanno portata a compiere il folle gesto. Il padre della bimba: “La sua perdita ha devastato ogni aspetto della mia vita". 🔗 Leggi su Fanpage.it

