Spesso acclamata come l’apice del basket professionistico, la Nba non è estranea ai talenti internazionali. Nel corso degli anni, giocatori provenienti da ogni angolo del mondo hanno lasciato il segno nel campionato. Tuttavia, negli ultimi anni, si è registrato un notevole aumento del numero di giocatori europei o internazionali che hanno avuto un impatto significativo nella Nba. In una recente intervista a El Paìs anche Scottie Pippen ha sottolineato come i giocatori europei ormai sono dominanti nel basket americano. Quanti sono i giocatori non americani in Nba. Per la stagione 2024-25, ci sono stati 125 giocatori internazionali (cioè nati fuori dagli Stati Uniti) sulle rose all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Sono più intelligenti, hanno cultura tattica e lettura del gioco: i cestisti europei hanno conquistato l’Nba