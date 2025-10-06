Sono più intelligenti hanno cultura tattica e lettura del gioco | i cestisti europei hanno conquistato l’Nba
Spesso acclamata come l’apice del basket professionistico, la Nba non è estranea ai talenti internazionali. Nel corso degli anni, giocatori provenienti da ogni angolo del mondo hanno lasciato il segno nel campionato. Tuttavia, negli ultimi anni, si è registrato un notevole aumento del numero di giocatori europei o internazionali che hanno avuto un impatto significativo nella Nba. In una recente intervista a El Paìs anche Scottie Pippen ha sottolineato come i giocatori europei ormai sono dominanti nel basket americano. Quanti sono i giocatori non americani in Nba. Per la stagione 2024-25, ci sono stati 125 giocatori internazionali (cioè nati fuori dagli Stati Uniti) sulle rose all’inizio della stagione. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
In questa notizia si parla di: sono - intelligenti
Cosa mettere in valigia? Questi sono i must-have intelligenti per viaggiare con stile
Ricerca, gli ovuli sono intelligenti: risparmiano energie in attesa di essere fecondati
Mister Ciullo: “I ragazzi sono stati intelligenti, mi è piaciuto l’atteggiamento”
Sono più intelligenti, hanno cultura tattica e lettura del gioco: i cestisti europei hanno conquistato l’Nba Hoops habit conferma le impressioni di Scottie Pippen al Paìs: gli europei sono più versatili e più tecnici, sono diventati più maturi. https://www.ilnapolista.it/ Vai su Facebook