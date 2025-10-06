Sono l’alchimista delle erbe | lavoro mangio e mi curo solo con quello che raccolgo
Fèro Valentini vive nel bosco della Val di Non: “Non sono un santone né un medico: consiglio decotti, non terapie”. 🔗 Leggi su Repubblica.it
In questa notizia si parla di: sono - alchimista
Le vecchie annate sono la storia della nostra regione, la storia di chi le ha prodotte, sono un viaggio che solletica tutti i sensi Le vecchie annate sono dei tesori da apprezzare e condividere insieme #vino #cantina #enoteca #alchimista #montefalco Vai su Facebook
Stacanovisti al lavoro, sono il 6,6% in Europa - Stacanovisti al lavoro: sono il 6,6% gli europei che ogni settimana dedicano alla loro attità principale circa 50 ore di lavoro. Secondo ansa.it