Sono l’alchimista delle erbe | lavoro mangio e mi curo solo con quello che raccolgo

Repubblica.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Fèro Valentini vive nel bosco della Val di Non: “Non sono un santone né un medico: consiglio decotti, non terapie”. 🔗 Leggi su Repubblica.it

sono l8217alchimista delle erbe lavoro mangio e mi curo solo con quello che raccolgo

© Repubblica.it - “Sono l’alchimista delle erbe: lavoro, mangio e mi curo solo con quello che raccolgo”

In questa notizia si parla di: sono - alchimista

Stacanovisti al lavoro, sono il 6,6% in Europa - Stacanovisti al lavoro: sono il 6,6% gli europei che ogni settimana dedicano alla loro attità principale circa 50 ore di lavoro. Secondo ansa.it

Cerca Video su questo argomento: Sono L8217alchimista Erbe Lavoro