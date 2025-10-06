Sono Giorgia Meloni! Ma il video nasconde una brutta sorpresa cosa hanno scoperto

Sembrava tutto credibile: video di personaggi pubblici, proposte di lavoro sui social, piattaforme con grafici in tempo reale e promesse di guadagni semplici e rapidi. E invece, dietro a quell’apparente affidabilità, si nascondeva una truffa informatica ben orchestrata, capace di ingannare tre pensionati della provincia di Pesaro-Urbino, sottraendo loro oltre 25mila euro. I casi, distinti ma simili nella dinamica, sono stati denunciati negli ultimi giorni alla polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire agli autori. Leggi anche: “Sparate alla Meloni!”. Minacce alla premier: tensione alle stelle Leggi anche: Alessandro Orsini entra in politica? La risposta del professore sorprende tutti Le vittime sono persone comuni, senza particolari competenze digitali, facilmente esposte al rischio di raggiri online sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it