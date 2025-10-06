Sono Giorgia Meloni! Ma il video nasconde una brutta sorpresa cosa hanno scoperto
Sembrava tutto credibile: video di personaggi pubblici, proposte di lavoro sui social, piattaforme con grafici in tempo reale e promesse di guadagni semplici e rapidi. E invece, dietro a quell’apparente affidabilità, si nascondeva una truffa informatica ben orchestrata, capace di ingannare tre pensionati della provincia di Pesaro-Urbino, sottraendo loro oltre 25mila euro. I casi, distinti ma simili nella dinamica, sono stati denunciati negli ultimi giorni alla polizia di Stato, che ha avviato le indagini per risalire agli autori. Leggi anche: “Sparate alla Meloni!”. Minacce alla premier: tensione alle stelle Leggi anche: Alessandro Orsini entra in politica? La risposta del professore sorprende tutti Le vittime sono persone comuni, senza particolari competenze digitali, facilmente esposte al rischio di raggiri online sempre più sofisticati. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it
In questa notizia si parla di: sono - giorgia
Giorgia: “A Sanremo ho capito che c’è ancora posto per me. Per Rettore sono sopravvalutata? Io invece la stimo”
Giorgia Lucini e Federico Loschi si sono sposati: nozze da sogno, lo sposo si commuove
“Non sono omofoba, non sono razzista, non sono fasc…”: come Giorgia Meloni ci sta manipolando
Meloni telefona a Netanyahu: “Ciao Bibi, in Italia sono nei guai grossi, milioni di persone in piazza contro la mia alleanza di ferro con te” “Dimmi, Giorgia, che cosa è successo?” “Bibi, è venuto fuori che ti ho venduto armi, che le ho comprate dal tuo governo, m Vai su Facebook
Meloni telefona a Netanyahu: “Ciao Bibi, in Italia sono nei guai grossi, milioni di persone in piazza contro la mia alleanza di ferro con te” “Dimmi, Giorgia, che cosa è successo?” “Bibi, è venuto fuori che ti ho venduto armi, che le ho comprate dal tuo governo, m - X Vai su X
Truffa del finto video di Giorgia Meloni: “Questo investimento è sicuro”. Coppia ci casca e perde 10mila euro - Sembrava tutto credibile: video di personaggi pubblici, proposte di lavoro sui social, piattaforme con grafici in tempo reale e promesse di guadagni ... Si legge su thesocialpost.it
Grande Fratello, Giulia Soponariu cita Giorgia Meloni e viene chiamata in confessionale (video) - A meno di una settimana dal suo esordio, Grande Fratello sembra avere già la concorrente che più di altri finisce al centro dell'attenzione, degli utenti che il reality lo seguono e lo commentano sui ... Lo riporta today.it