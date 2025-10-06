Sono arrivati i vaccini anti-Covid in Toscana Quando inizia la campagna e dove rivolgersi

Firenze, 6 ottobre 2025 – Consegnati anche in Toscana i vaccini anti-Covid, seppur "con qualche giorno di ritardo" come specifica una nota della Regione. Questo significa che anche qui può partire la vaccinazione contro il virus Sars Cov-2, parallelamente a quella contro l'influenza che ha preso avvio l'1 ottobre nelle Rsa. Dal prossimo 8 ottobre, i medici di medicina generale inizieranno le vaccinazioni. Asl centro, 420mila dosi. Vaccinazioni antinfluenzali. Al via le somministrazioni Contemporaneamente, sempre l'8 ottobre, si apriranno le prenotazioni sul portale regionale 'Prenota vaccino' https:prenotavaccino.

