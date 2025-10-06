Sono 25 anni | Lucarelli vs Belen il sassolino tolto in diretta Scintille a Ballando
News tv. Il ritorno di Belen Rodriguez a Ballando con le Stelle ha fatto davvero scintille. La showgirl argentina, da anni amatissima dal pubblico italiano, ha acceso la curiosità dei fan già prima della messa in onda della puntata, grazie alla sua ospitata speciale voluta da Milly Carlucci. Tutti aspettavano, però, un momento ben preciso: l’incontro con Selvaggia Lucarelli, giurata temutissima per i suoi giudizi sempre diretti e senza filtri. Come molti già sanno, tra le due non scorre buon sangue, e l’aria di tensione era palpabile sin dai primi minuti in studio. La Lucarelli, con il suo stile graffiante, capace di mettere a nudo difetti e punti deboli dei vip, è una figura che divide: c’è chi la ama e chi no, ma nessuno riesce a resistere ai siparietti che inevitabilmente si creano quando accende la miccia. 🔗 Leggi su Tvzap.it
Chi è l’aspirante terrorista di 16 anni arrestato a Milano: “Sono l’incubo dei grattacieli. L’Italia? Sarà una regione del Califfato”
Laura Pariani, Premio Campiello 2025 alla carriera: “Negli anni ‘90 mi alzavo alle 3 per scrivere. Alla fine mi sono licenziata”
Scotte, il ricordo del trapianto: “Nove anni fa qui sono rinato”
"Sono partito a 21 anni l'8 maggio del 1974. Mio cognato aveva un piccolo #forno, ho cominciato a fare i banconi (ero ebanista) e poi mi è stato insegnato a fare il #pane. In 3 mesi ero già un panettiere" Dino Clemente ? #nonstopnews LIVE Link in - X Vai su X
PIAZZA DEL POPOLO. ANNI'70. Un simbolo della piazza sono le due chiese gemelle costruite nel XVII secolo, Santa Maria in Montesanto e Santa Maria dei Miracoli. Vai su Facebook
Cristiano Lucarelli compie 50 anni: i tifosi lo ricordano per il gol nel derby - Nato il 4 ottobre 1975 a Livorno, Cristiano Lucarelli ha costruito la propria carriera calcistica partendo da Perugia e ritrovandosi poi a girare diverse piazze. msn.com scrive