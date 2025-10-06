sonic the hedgehog ambassador nei giochi olimpici

l’ingresso di sonic nel mondo olimpico: un nuovo capitolo per il franchise. Un’importante collaborazione tra SEGA e il Comitato Olimpico Internazionale (CIO) segna l’inizio di una nuova era per il celebre personaggio Sonic the Hedgehog. Questa partnership, che si estenderà su più anni, prevede l’inclusione ufficiale di Sonic e dei suoi amici nelle campagne promozionali legate ai Giochi Olimpici a partire dal 2026. La notizia rappresenta un passo strategico per entrambe le parti, con l’obiettivo di coinvolgere un pubblico globale attraverso innovazione e storytelling. la collaborazione tra sega e il comitato olimpico internazionale. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it

