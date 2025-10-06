Sonia Barrile incinta e single dopo Temptation Island | Il destino ha scelto per me

Gravidanzaonline.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Dopo la rottura definitiva con Simone Margagliotti, conosciuto nel villaggio di Temptation Island, Sonia Barrile sta affrontando la gravidanza da sola — ma con una nuova consapevolezza. In una storia su Instagram, l’ex protagonista del reality ha raccontato di sentirsi serena e grata per questo momento della sua vita: “Il destino ha scelto per me un figlio maschio per farmi avere un uomo che mi ami per tutta la vita. Sarà l’unica persona che ha sentito davvero il battito del mio cuore e che batte insieme al suo. Sto bene”. Instagram @barrilesonia Una dichiarazione che segna il passaggio da una stagione di dolore e delusione a una fase di forza e rinascita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

sonia barrile incinta e single dopo temptation island il destino ha scelto per me

© Gravidanzaonline.it - Sonia Barrile incinta e single dopo Temptation Island: “Il destino ha scelto per me”

In questa notizia si parla di: sonia - barrile

Simone Margagliotti si professa single: la storia con Sonia Barrile non sarebbe ripresa dopo Temptation Island

Sonia Barrile di Temptation Island è incinta: cosa è successo dopo il falò con Simone Margagliotti

Sonia Barrile incinta dopo Temptation Island: Simone l’ha tradita, ma ora tutto cambia?

sonia barrile incinta singleSonia Barrile incinta e single dopo Temptation Island: “Il destino ha scelto per me" - Sonia Barrile, ex protagonista di Temptation Island, affronta la gravidanza dopo la fine della relazione con Simone Margagliotti. Lo riporta gravidanzaonline.it

sonia barrile incinta singleSonia Barrile incinta dopo Temptation parla del rapporto con Simone Margagliotti: “Il destino ha scelto per me” - Sonia Barrile in una IG story svela ai fan di stare bene dopo Temptation Island e la fine della storia con Simone Margagliotti ... Secondo fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sonia Barrile Incinta Single