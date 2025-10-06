Dopo la rottura definitiva con Simone Margagliotti, conosciuto nel villaggio di Temptation Island, Sonia Barrile sta affrontando la gravidanza da sola — ma con una nuova consapevolezza. In una storia su Instagram, l’ex protagonista del reality ha raccontato di sentirsi serena e grata per questo momento della sua vita: “Il destino ha scelto per me un figlio maschio per farmi avere un uomo che mi ami per tutta la vita. Sarà l’unica persona che ha sentito davvero il battito del mio cuore e che batte insieme al suo. Sto bene”. Instagram @barrilesonia Una dichiarazione che segna il passaggio da una stagione di dolore e delusione a una fase di forza e rinascita. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Sonia Barrile incinta e single dopo Temptation Island: “Il destino ha scelto per me”