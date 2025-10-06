sondaggio swg meloni a vele spiegate dopo la flotilla affonda il pd

La settimana politica è stata dominata dalle tensioni legate alla questione Flotilla, che ha riportato al centro del dibattito pubblico i temi della sicurezza, delle relazioni internazionali e del ruolo dell’Italia nello scenario geopolitico. Le posizioni espresse dai principali partiti, tra fermezza e richiami alla prudenza diplomatica, sembrano aver inciso sulle preferenze degli italiani, ridefinendo gli equilibri tra maggioranza e opposizione. In un clima di forte polarizzazione, l’opinione pubblica ha premiato le forze percepite come più stabili e coerenti, penalizzando chi appare in difficoltà nel proporre una linea chiara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

