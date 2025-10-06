Sondaggio Swg Meloni a vele spiegate dopo la Flotilla affonda il Pd
La settimana politica è stata dominata dalle tensioni legate alla questione Flotilla, che ha riportato al centro del dibattito pubblico i temi della sicurezza, delle relazioni internazionali e del ruolo dell’Italia nello scenario geopolitico. Le posizioni espresse dai principali partiti, tra fermezza e richiami alla prudenza diplomatica, sembrano aver inciso sulle preferenze degli italiani, ridefinendo gli equilibri tra maggioranza e opposizione. In un clima di forte polarizzazione, l’opinione pubblica ha premiato le forze percepite come più stabili e coerenti, penalizzando chi appare in difficoltà nel proporre una linea chiara. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it
In questa notizia si parla di: sondaggio - meloni
Meloni politico con più fiducia ma cala il giudizio positivo sull’esecutivo: sondaggio YouTrend
Conte accorcia le distanze col Pd, la brusca frenata del partito di Giorgia Meloni: i dati del sondaggio Swg
Sondaggio, la politica estera fa volare la Meloni: ha più fiducia di quando diventò premier. Anche a sinistra…
Sondaggio Eumetra Meloni e PD in crescita bene anche i 5 Stelle In calo Azione e AVS sondaggio completo https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-eumetra-1-ottobre/… - X Vai su X
Il sondaggio Emg: Mattarella leader, Fdi è il primo partito Cala la fiducia nel governo. Tajani, Conte e Schlein dietro Meloni Vai su Facebook
Sondaggio Swg, Meloni a vele spiegate dopo la Flotilla, affonda il Pd - La settimana politica è stata dominata dalle tensioni legate alla questione Flotilla, che ha riportato al centro del dibattito pubblico i temi della ... Lo riporta thesocialpost.it
Sondaggio La7, il dato di Fratelli d'Italia causa gli incubi a Schlein: la distanza è siderale - Nei sogni dei progressisti questo autunno sarebbe dovuto essere la stagione del riscatto. Riporta iltempo.it