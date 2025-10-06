Sondaggio Swg dopo scioperi e Flotilla crescono solo Fratelli d’Italia e Avs – I dati

Sono Fratelli d’Italia e Verdi e Sinistra a crescere di più quest’ultima settimana secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Sia il partito di Giorgia Meloni, che quello guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli registrano una crescita dello 0,3%. In calo invece il Partito Democratico, che incassa un -0,2%. In trend negativo anche il Movimento 5 Stelle -0,1% e la Lega -0,2%. Stabile Forza Italia. Tra le forze politiche minori, frenano Azione e +Europa. Stabile invece Italia Viva. L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.online