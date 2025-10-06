Sondaggio Swg dopo scioperi e Flotilla crescono solo Fratelli d’Italia e Avs – I dati
Sono Fratelli d'Italia e Verdi e Sinistra a crescere di più quest'ultima settimana secondo il sondaggio Swg per il TgLa7. Sia il partito di Giorgia Meloni, che quello guidato da Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli registrano una crescita dello 0,3%. In calo invece il Partito Democratico, che incassa un -0,2%. In trend negativo anche il Movimento 5 Stelle -0,1% e la Lega -0,2%. Stabile Forza Italia. Tra le forze politiche minori, frenano Azione e +Europa. Stabile invece Italia Viva.
FdI è primo al 30,2%. Il Pd segue a otto punti di distanza. Bene la Lega dopo il weekend di Pontida. Cresce anche il M5s. Ecco l'ultimo sondaggio di Swg.
Sondaggi politici 2025 la media/ Governo Meloni al 48% 'batte' scioperi e Flotilla: sale Pd, crolla AVS al 6% - Supermedia YouTrend sondaggi politici aggiornati al 2 ottobre 2025: Meloni e Centrodestra avanti nonostante il "blocco" di sciopero e Flotilla
Sondaggi elettorali Swg, il 62% approva la Flotilla Sumud - La Flotilla Sumud incontra l'appoggio degli italiani secondo gli ultimi sondaggi elettorali di Swg, che però vedono FdI in crescita.