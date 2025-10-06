Sondaggio Mentana FdI non si ferma più | chi sale e chi scende
Boom di Fratelli d'Italia anche questa settimana: lo dice l'ultimo sondaggio condotto da Swg per il TgLa7 di Enrico Mentana. Il partito della premier Giorgia Meloni non solo si conferma primo rispetto a tutte le altre forze politiche ma registra anche un aumento dello 0,3% rispetto alla settimana scorsa, salendo così al 30,8. Al secondo posto il Partito democratico di Elly Schlein, che invece perde lo 0,2 e cala al 21,9%, rendendo ancora più profondo il distacco con FdI. In calo, anche se lievemente, anche il Movimento 5 Stelle di Giuseppe Conte, che perde lo 0,1 e si porta al 13,6. Un'ulteriore batosta dopo il disastroso risultato alle urne per le regionali in Calabria, dove il candidato pentastellato sostenuto da tutto il centrosinistra, Pasquale Tridico, è stato sconfitto pesantemente dal governatore uscente del centrodestra Roberto Occhiuto. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it
