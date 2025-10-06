Sondaggio Mentana altra mazzata per Conte e Schlein FdI mai così in alto
Nel consueto sondaggio politico settimanale, realizzato da SWG per il telegiornale di La7, aggiornato al 6 ottobre 2025, si registrano movimenti contenuti, ma significativi per quanto riguarda le intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d'Italia consolida la leadership. Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, guadagnando 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente e salendo al 30,8%. Un risultato che rafforza l'operato del presidente del Consiglio e segna un ulteriore consolidamento del centrodestra. Il Partito Democratico, al contrario, arretra. La forza politica, guidata da Elly Schlein torna al 21,9%, perdendo 0,2 punti rispetto al 29 settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it
In questa notizia si parla di: sondaggio - mentana
Sondaggio Mentana, crescono FdI e Pd ma... ecco la differenza abissale
Sondaggio Mentana, tonfo per il Pd ma non solo: chi sale e chi scende
Sondaggio Mentana da dimenticare per Pd in calo netto: Elly “vampirizzata” da Conte. Exploit del centrodestra
Nel sondaggio settimanel di ieri sera, nel tg de La7, condotto da Enrico Mentana, Fratelli d’Italia consolida la sua posizione di primo partito, crescendo al 30,4%. Vai su Facebook
Sondaggio EMG - Regionali Marche Acquaroli (CDX) conduce con 6 punti di vantaggio sondaggio completo con le liste https://sondaggibidimedia.com/sondaggio-emg-regionali-marche-15-settembre/… - X Vai su X
Sondaggio mentana, altra mazzata per Conte e Schlein. Fdi mai così in alto - Nel consueto sondaggio politico settimanale, realizzato da SWG per il telegiornale di La7, aggiornato al 6 ottobre 2025, si registrano movimenti ... Lo riporta iltempo.it