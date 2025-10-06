Sondaggio Mentana altra mazzata per Conte e Schlein FdI mai così in alto

Nel consueto sondaggio politico settimanale, realizzato da SWG per il telegiornale di La7, aggiornato al 6 ottobre 2025, si registrano movimenti contenuti, ma significativi per quanto riguarda le intenzioni di voto degli italiani. Fratelli d'Italia consolida la leadership. Il partito di Giorgia Meloni continua a crescere, guadagnando 0,3 punti percentuali rispetto alla settimana precedente e salendo al 30,8%. Un risultato che rafforza l'operato del presidente del Consiglio e segna un ulteriore consolidamento del centrodestra. Il Partito Democratico, al contrario, arretra. La forza politica, guidata da Elly Schlein torna al 21,9%, perdendo 0,2 punti rispetto al 29 settembre. 🔗 Leggi su Iltempo.it

