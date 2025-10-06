Sondaggi Grande Fratello chi è il preferito e chi rischia l’eliminazione

Il Grande Fratello 2025, affidato quest’anno a Simona Ventura, è appena iniziato e già ha prodotto i primi verdetti non ufficiali. In attesa della seconda puntata, in onda lunedì 6 ottobre su Canale5 e in contemporanea streaming su Mediaset Infinity, i fan hanno partecipato al primo sondaggio online: la domanda, come sempre, è stata semplice e diretta – chi è il tuo concorrente preferito? La risposta, almeno per ora, sembra non lasciare spazio a dubbi: Anita Mazzotta è la prima vera protagonista di questa nuova edizione. Grande Fratello, i sondaggi del 6 ottobre. Con un significativo 20,31% delle preferenze, Anita guida la classifica davanti a Jonas Pepe (15,89%) e alle due concorrenti a pari merito Donatella Mercoledisanto e Grazia Kendi (12,50%). 🔗 Leggi su Dilei.it

