Somma Vesuviana autoscuola con macchina senza assicurazione e istruttore con patente scaduta
Vettura dell’autoscuola senza assicurazione. La Polizia di Stato, nel corso di un servizio di polizia giudiziaria, ha sanzionato l’attività a seguito di un controllo avvenuto lo scorso 18 settembre nel comune di Somma Vesuviana. Da controlli effettuati dagli agenti del Distaccamento Polizia . L'articolo Teleclubitalia. 🔗 Leggi su Teleclubitalia.it
In questa notizia si parla di: somma - vesuviana
Da Londra a Somma Vesuviana: Carlo Allocca conclude la sua impresa solidale
Somma Vesuviana, tenta di uccidere la moglie a martellate e finge rapina in casa per coprire il delitto
Somma Vesuviana, finge una rapina dopo aver ridotto in fin di vita la moglie a martellate
La Provinciaonline. . Sciolto Comune Somma Vesuviana, le parole a caldo dell' ex presidente del Consiglio Comunale Luigi Pappalardo Vai su Facebook