Solo ventiquattr’ore di governo e già arrivano le dimissioni | Lecornu è il premier francese più breve della storia

6 ott 2025

La Francia si risveglia in una crisi istituzionale senza precedenti. Il primo ministro Sébastien Lecornu ha presentato lunedì mattina le dimissioni al presidente Emmanuel Macron, che le ha accettate. Il governo, annunciato solennemente domenica sera, è durato meno di 24 ore, rendendo Lecornu il premier più effimero della Quinta Repubblica con soli 27 giorni di mandato a Matignon. La notizia ha scatenato reazioni immediate e durissime da tutto lo spettro politico francese. Jordan Bardella, presidente del Rassemblement National, ha chiesto a Macron di sciogliere immediatamente l’Assemblea Nazionale e convocare nuove elezioni. 🔗 Leggi su Cultweb.it

