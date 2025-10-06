Sollevamento pesi Oscar Reyes buca lo strappo e va fuori gara ai Mondiali 2025
Un lunedì da dimenticare per il nostro Oscar Reyes Martinez. L’azzurro, già detentore del titolo nel 2023, non ha completato lo strappo nella categoria -79 kg ai Mondiali 2025 di sollevamento pesi, attualmente in fase di svolgimento in Norvegia. Giornata assolutamente no per il pesista italiano, il quale non è mai riuscito a completare nello strappo l’alzata di 157 kg, misura sbagliata in tutti e tre tentativi, uscendo così fuori dai giochi in una prova in cui tanti avversari hanno commesso molteplici errori. A spuntarla alla fine è stato l’indonesiano Rizki Juniansyah che, dopo un primo segmento contrassegnato dall’alzata valida di 157 kg, ha compiuto una progressione più pulita nello slancio andando prima su 195 kg e, successivamente su 204 kg, sbagliando poi l’ultimo tentativo di 206 kg conquistando il totale di 361 kg. 🔗 Leggi su Oasport.it
