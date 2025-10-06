Firenze, 6 ottobre 2025 – Riparte “La spesa che vale”, il progetto della Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze per donare pasti a chi ha bisogno. La prima sostenitrice anche quest’anno è Fondazione Cr Firenze, che con una donazione di 700.000 euro garantirà 350.000 pasti. Si registra un aumento dei bisogni sociali e una crescita del numero delle persone in difficoltà che si rivolgono alle mense, spiegano dalla Fondazione Solidarietà Caritas di Firenze, che è il braccio operativo della Caritas Diocesana. Nel 2024 complessivamente sono stati preparati dalle cucine di via Baracca e via Corelli 456. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Solidarietà, riparte “La spesa che vale”