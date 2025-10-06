Solidarietà a Roma capolavori all’asta per far rinascere le periferie della capitale
Si svolgerà il 15 ottobre prossimo, alle ore 18.30, nei saloni della Casa d’Aste Arcadia, in corso Vittorio Emanuele II, 18, a Roma, la vendita all’incanto di una collezione unica di 36 opere, che rappresentano un’importante eredità devoluta alla Fondazione Charlemagne. Un tesoro che, trasformandosi in solidarietà, finanzierà una serie di progetti di riqualificazione urbana di Roma legati al programma “Periferiacapitale”. Si tratta di un’occasione rara, destinata a lasciare il segno, in cui la grande arte non si limita a raccontare la bellezza, ma diventa strumento concreto di rigenerazione sociale. 🔗 Leggi su Lapresse.it
In questa notizia si parla di: solidariet - roma
Scontri a Roma, oggi sit in "solidarietà" per le due persone arrestate: "Si parte e si torna insieme" https://ift.tt/yIfSVjK - X Vai su X
Enorme manifestazione a Roma in solidarietà con la Palestina. Slogan e indignazione. Ma c’è chi inneggia al pogrom del 7 ottobre Vai su Facebook
A Roma c’è una chiesa segreta dove puoi ammirare gratis tre capolavori di Caravaggio - San Luigi dei Francesi è conosciuta in particolare per custodire una delle più importanti testimonianze artistiche di Michelangelo Merisi, detto Caravaggio. Scrive repubblica.it