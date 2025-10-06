Sole e temperature massime fino a 23 gradi | torna il caldo a Novara

Novaratoday.it | 6 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Al via una settimana che sarà via via più calda a Novara, così come in provincia e nel Vco, con temperature massime che torneranno a salire fino a 23 gradi e nessuna precipitazione all'orizzonte.Le previsioni per l'inizio della settimana"Ci aspetta una settimana caratterizzata dalla presenza di. 🔗 Leggi su Novaratoday.it

Immagine generica

In questa notizia si parla di: sole - temperature

Meteo, l'anticiclone africano in rimonta sull'Italia. Sole, caldo e temperature in aumento al Sud. Temporali al Nord

Sole e qualche temporale in Veneto, poi le temperature saliranno nel weekend

Dopo il sole tornano i temporali: temperature in calo anche di 10 gradi

sole temperature massime finoArriva l’ottobrata, tanto sole e caldo in aumento fino a 25°C: il meteo - Al Sud: veloci piogge in Puglia, irregolari e più rare altrove, ancora ... Segnala adnkronos.com

sole temperature massime finoArriva l’ottobrata romana con temperature fino a 26 gradi e bel tempo - Dopo il freddo improvviso e il calo delle temperature ritorna il caldo con l'arrivo dell'ottobrata romana, come spiega il meteorologo Flavio Galbiati a ... Da fanpage.it

Cerca Video su questo argomento: Sole Temperature Massime Fino