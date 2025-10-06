Sole e temperature in rialzo | sul Lecchese una settimana primaverile in autunno

Dopo il vento di favonio che ha caratterizzato gran parte della giornata di domenica, la settimana inizia con il bel tempo e sarà contrassegnata dall'alta pressione: sole splendente e rialzo sensibile delle temperature massime, che torneranno sopra i 20 gradi per un piccolo sussulto semiestivo in. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

Meteo, l'anticiclone africano in rimonta sull'Italia. Sole, caldo e temperature in aumento al Sud

Meteo, l'anticiclone africano in rimonta sull'Italia. Sole, caldo e temperature in aumento al Sud. Temporali al Nord

Sole e qualche temporale in Veneto, poi le temperature saliranno nel weekend

Una domenica da tutto esaurito nel Levante genovese. Complice il sole e le temperature miti, migliaia di persone hanno scelto di trascorrere la giornata tra i Parchi di Nervi, il porticciolo e le passeggiate sul mare di Quarto e Quinto. Già dal mattino il quartiere s

Ultimi giorni d'estate: nell'Isola sole e temperature agostane. Ma lunedì arriva la pioggia

Weekend variabile nell’Alto Milanese: domenica sole e temperature in rialzo - Weekend instabile con piogge fino a sabato e miglioramento domenica, quando tornerà il sole e le temperature saranno in rialzo ... legnanonews.com scrive

Sole e temperature in rialzo, domina l'anticiclone: le previsioni meteo - Ecco "l'estate settembrina", con bel tempo e temperature in aumento grazie alla 'dominazione' dell'Anticiclone sul Mediterraneo che porterà - adnkronos.com scrive