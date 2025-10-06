Soldi al Comune | accordo con la Guardia di Finanza

Il Comune di Parma e il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Parma, hanno sottoscritto stamattina presso la Sala di Rappresentanza del Comune un importante protocollo di intesa volto a rafforzare la collaborazione istituzionale per ilcontrasto delle condotte lesive degli interessi. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

